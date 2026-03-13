【モデルプレス＝2026/03/13】STARTO ENTERTAINMENTが3月13日、公式サイトを更新。チケット転売出品者・転売サイトに対する訴訟提起を行ったことを発表した。【写真】STARTO社カウコン、73人豪華総出演 3年ぶり開催◆STARTO社、チケット転売出品者・転売サイトに対する訴訟提起を発表同社は「チケット転売出品者・転売サイトに対する訴訟提起のお知らせ」と題した文章を公開。「当社契約タレントのコンサートチケットを転売する行