偶然にしては、あまりにも続きすぎているのではないだろうか。K-POPグループで「7人組」としてスタートしたチームが、その後メンバー脱退によって「6人組」へと再編されるケースが相次いでいる。【写真】ヒスン電撃脱退…ENHYPENファンと音楽PDが激突もちろん、7人組だから脱退が起きるわけではない。メンバーがグループを離れる理由は、健康上の問題、活動方針の違い、私生活をめぐる騒動などさまざまだ。それでも近年、K-POP界で