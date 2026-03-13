【あみあみ秋葉原：「30MP 鹿目まどか(制服Ver.)」「30MP 山田リョウ」抽選販売】 抽選期間：3月9日12時～3月15日23時59分 当選発表：3月18日12時～ 指定販売日時：3月21日11時～20時 あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、3月21日に発売予定のプラモデル「30MP 鹿目まどか(制服Ver.)」と「30MP 山田リョウ」の抽選販売を実施している。応募期間は3月15日2