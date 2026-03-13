韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「조마조마하다（チョマジョマハダ）」の意味は？「조마조마하다（チョマジョマハダ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、ある感情を表した単語です。「조마조마하다（チョマジョマハダ）」はどういう意味なのでし