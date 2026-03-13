尾花沢市の商業施設の女子トイレに侵入したとして、警察は13日、33歳の男を建造物侵入の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは尾花沢市の自称会社員の男（33）です。警察によりますと男は3月12日午後5時49分頃から同5時52分頃までの間、尾花沢市内の商業施設の女子トイレに正当な理由なく立ち入った疑いが持たれています。警察は同日中に被害を認知し、捜査を進めた結果、男の関与が判明したとして、逮捕しました。警察は動機など