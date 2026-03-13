鶴岡市の路上で刃物を所持していたとして12日、66歳の男が銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されました。逮捕されたのは鶴岡市の無職の男（66）です。警察によりますと男は12日午後10時05分頃、鶴岡市の路上で刃渡り約13センチのペティナイフ1本を正当な理由なく所持していた疑いが持たれています。付近を巡回中の警察官が職務質問したところ刃物を携帯していたことが判明し、その場で逮捕しました。警察が詳しい経緯を調べています