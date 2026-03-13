１２日、広府廟会で軽食を買い求める来場者。（広州＝新華社記者／呉魯）【新華社広州3月13日】中国広東省広州市越秀区の北京路歩行街（歩行者天国）で15日まで「広府廟会（びょうえ＝縁日）−美食廟会」が開催されている。イベントでは定番の広東料理を中心に、各地の特色あるグルメを導入。伝統的な調理法を守りつつ盛り付けや食感を工夫し、多くの市民や観光客を引き付けている。１２日、広府廟会でグルメを味わう来場者。（