１３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３３．６６ポイント（０．８２％）安の４０９５．４５ポイントと続落した。前日の軟調地合いを継ぐ流れ。中東情勢の緊迫化で原油高騰が続くと不安視されたほか、中国指標の発表も気がかり材料となった。中国では週明け１６日、１〜２月の小売売上高や鉱工業生産など各種の経済統計が発表される。春節（旧正月）の影響で２月は月次経済統計の発表がなかったため、