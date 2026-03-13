人気スニーカーブランドCONVERSEが、ロックバンドMY FIRST STORYのボーカルHiroとのコラボレーションモデルを発売します。Hiroさんの感性を細部まで落とし込んだ特別なスニーカーは、2026年3月26日（金）よりシュープラザの限定店舗と公式オンラインショップ「kutsu.com」で販売開始。カラーリングやメッセージなど、こだわりが詰まったデザインが魅力の注目アイテムです&#