シンガー・ソングライターの松任谷由実（72）が13日、自身のインスタグラムを更新。貴重なオフショットを披露した。松任谷は「かなかのパンチがある写真！！日本放送協会放送文化賞、受賞式にて」とつづり、同賞を共に受賞した声優・野沢雅子、落語家・桂文珍との3ショットを投稿。これにファンからは「各方面の大御所達ですね」「レアな3ショット素敵」「パンチありすぎてクラクラしています」「すごい顔ぶれ」「いつになく