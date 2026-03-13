韓国の６人組ガールズグループ・ＩＶＥ（アイヴ）のガウルが１１日、個人ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ガウルの温度」を開設した。初公開されたコンテンツでガウルは「キム・ガウル説明会」を開催。準備したコルクボードに２０２６年の目標や、自身に関する写真を貼り付けながら自己紹介を行った。まず、ＩＶＥの写真を披露しながら「ＩＶＥは私の人生の全部」とグループ愛を爆発させ、その後は趣味の話や好きな食べ物、オリジ