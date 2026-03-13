俳優の石田ゆり子（56）が13日、Instagramを更新。様々な雑貨が並ぶ、生活感あふれる自宅の様子を披露した。【映像】石田ゆり子、私服ショット＆生活感あふれる自宅（複数カット）これまでにもInstagramで、「2025-2026 秋冬。日々の記録。普段着てるものたち」と紹介した“私服コレクション”や、大好きだという“ヨーロッパの古着”を取り入れたコーディネートなど、私生活での様子を披露している石田。また、「#ハニオ日