新年度予算案をめぐり、衆議院の予算委員会では締めくくりの質疑がおこなわれています。予算案は今夜、衆議院を通過する見通しです。国会から中継です。きょう、予算案の衆院通過がほぼ確実となるなか、中道など野党4党は坂本予算委員長の解任決議案を提出し抵抗しましたが、先ほど、与党の反対多数で否決されました。中道改革連合山本香苗 衆院議員「与党の言い分のみを聞いて一方的に職権で審議の短縮を強いる運営は、多