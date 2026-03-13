バレンタイン用に売られていたタルト台に、サーモンや卵を盛り付けて“おつまみ化”した写真がXに投稿され話題になっています。投稿したのは、『うそつきリリィ』『神様のえこひいき』などで知られる漫画家の小村あゆみさん（@komura_ayumi）です。【写真】「わたしチョコじゃないんだ…」タルト自身も新たなポテンシャルに気付いた？！料理バレンタイン用のタルト台を大胆にアレンジした一皿に、「天才の発想」「お酒が捗りそう」