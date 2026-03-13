中国の多くの地域では最近、航空券やホテル料金の下落に伴い、ピークを外した時期に出掛ける「オフピーク旅行」の人気が高まっています。中国北東部に位置する遼寧省大連市の多くの旅行会社によると、3月に入り航空券やホテル価格が下がったことに伴い、団体ツアーの価格も顕著に下がり、業務量が増え続けているとのことです。春節（旧正月、今年は2月17日）の大型連休期間中とは異なり、オフピーク旅行を予約した主力は、時間に余