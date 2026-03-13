Image: Looking Glass 想い出に奥行きが出ます。記念撮影やスナップショットなど、カメラで撮った写真は平面的ですよね。動きのある動画だって、平たい画面で見るからフラットです。昔からそれが当たり前ですが、今の技術ならその先、立体視が可能です。あのときの瞬間が、まるで目の前に存在するかのよう。そんな立体写真があれば、想い出がさらに鮮やかに蘇ります。またひとつSF映画系アイ