教員グループによる児童盗撮事件で逮捕・起訴された備前市立の小学校教諭の男に対し、岡山県教育委員会はきょう、懲戒免職の処分を発表しました。 「誠に申し訳ございませんでした」 きょう（13日）付けで免職処分となったのは、児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕・起訴されている備前市立の小学校の教諭の男（27）です。県教委によりますと男は、18歳未満の少女が着替えをする様子が写った動画データを自宅で所