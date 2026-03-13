歴史に名を連ねる500万ドル超えの売却額…史上4人目の快挙ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が“歴史”を塗り替えた。米ファナティクス社は12日（日本時間13日）、世界に1枚しかないジャッジのトレーディングカードが、520万ドル（約8億2800万円）で売却されたと発表。日米のファンからは驚きの声が上がっている。今回、新記録を樹立したのは、米老舗カード会社「トップス」が販売する「ボウマン・クローム・ドラフト・ピ