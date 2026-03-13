13日正午過ぎ、長崎市の国道で普通乗用車同士が衝突する事故がありました。 この事故で、50代の男女2人が病院に搬送されましたが、意識はあるということです。 車の前方部分が大破し、事故の衝撃を物語っています。 13日午後0時10分頃、長崎市赤迫の国道206号で「車両同士が衝突している」と、付近を通行していた人から通報がありました。 警察によりますと、普通乗用車同士が正面衝突したとみられ、時津町方面に向