使用済み核燃料の中間貯蔵施設に東京電力と日本原子力発電以外の燃料受け入れを検討するよう求める請願を採択した青森県むつ市議会の本会議＝13日午前原発の使用済み核燃料を一時保管する青森県むつ市の中間貯蔵施設について、同市議会は13日、親会社の東京電力と日本原子力発電以外の電力会社が保有する燃料の受け入れを検討するよう求める、地元商工会議所の請願を賛成多数で採択した。請願は事業者側から具体案を聴取した上