スポーツニッポン新聞社のカメラマン、小海途良幹撮影によるプロフィギュアスケーター・羽生結弦さんの写真展「羽生結弦写真展PhotonPhotographby小海途良幹」の内覧会が13日、京都・両足院で行われた。厳選した作品を寺院に調和した唯一無二の作品に仕立てて展示する新たな試み。小海途カメラマンは「いつかこういう表現ができればと思って仕事をしてきました。羽生結弦さんという被写体と出会い、自分の表現が少し