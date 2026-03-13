お笑いトリオ・ネルソンズがテレビ朝日系「アメトーーク！」で、過去にあったまさかのレギュラー番組を紹介した。この日は「レギュラー番組なし芸人」が集合。品川祐、岡野陽一、さや香、鬼越トマホーク、そしてネルソンズが登場した。青山フォール勝ちは「ぼくら、ずっと（レギュラー）ないんで」と言うも、和田まんじゅうは「僕はありました」、岸健之助も「僕もありました」。青山フォール勝ちは「ないよ！」と全否定する