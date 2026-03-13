アニメ「銀河鉄道999」のメーテル役などで知られる声優の池田昌子さんが3日、脳出血のため、亡くなっていたことが分かった。87歳だった。所属する東京俳優生活協同組合が13日、発表した。通夜・告別式は親族の意向で、近親者のみで執り行ったという。「長年にわたり、池田昌子へご声援、ご指導、ご鞭撻を賜りまして誠にありがとうございました。ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます」と理事長がコメン