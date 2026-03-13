バンダイスピリッツは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』スピンオフ作品『ポーラー・ビギニング』より「DXオルカブースター5050(ブラックver.)」(7,150円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月13日(金) 16時より予約受付開始、2026年9月発送予定。2026年4月に東映特撮ファンクラブで限定配信予定の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』スピンオフ作品『ポーラー・ビギニング』に登場