Databricks(データブリックス)は3月11日(米国時間)、自律型AIエージェント「Genie Code」を発表した。同機能はパイプライン構築、障害デバッグ、ダッシュボードの公開、本番システムの運用といった複雑なタスクを実行することができるという。「Genie Code」の概要現在のデータツールでは、AIはコード作成やローカルテストの実行、反復的な修正といった作業を支援する補助的な存在として扱われているため、計画、オーケストレーシ