バンダイスピリッツは、1988年公開の『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー」(26,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月13日(金) 16時より予約受付開始、2026年9月発送予定。「νガンダム」に続き、METAL ROBOT魂で待望の「サザビー」が登場。機体の各所にレイアウトされたダイキャストパーツは、重モビルスーツとしての重量感と、劇中での