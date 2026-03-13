◆大相撲春場所６日目（１３日目、エディオンアリーナ大阪）４場所ぶりの十両の土俵となった西２枚目・友風（中村）が東２枚目・朝翠龍（高砂）をはたき込んで２勝４敗とした。支度部屋で友風が苦笑いを浮かべた。「本当は前に出たかった。絶対に引かないぞと思っていました。ですが、師匠（中村親方＝元関脇・嘉風）からは『はたいて来い』と言われました。どういう意味だったのですかね」。はたき込みは友風の通算勝ち星の４