【モデルプレス＝2026/03/13】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が3月12日、自身のInstagramを更新。彩り豊かな夕食と食後のデザートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】56歳元おニャン子「お店の料理みたい」丁寧に盛り付けられたトマトパスタなど豪華夜ごはん◆渡辺美奈代、夕食＆食後のデザート公開渡辺は「夜ごはん トマトパスタ ご馳走様でした」とつづり、フレッシュなトマトとバジルが添えられたパスタを公開。ほ