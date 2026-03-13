【モデルプレス＝2026/03/13】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が3月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。焦げ目のついた餃子を公開した。【写真】42歳元なでしこ「リアルで親近感湧く」黒焦げ餃子が盛られた自宅ご飯◆丸山桂里奈、焦げ目のついた餃子披露丸山は「焦がしたけど 体に染みるうまさ」とつづり、焼き上がった餃子の写真を投稿。皿に盛り付ける際にひっくり返した餃子の裏側は焦茶色の焼き色がつき