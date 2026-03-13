鹿児島日産自動車が、県立図書館に絵本と童話を贈りました。 「ありがとうございます」 子どもたちの夢や想像力を豊かにしようと、日産自動車は毎年、全国から絵本や童話の原作を募集し、大賞の作品を本として出版しています。 昨年度はおよそ1700点の応募から、主人公と中国人の交流を描いた童話「春風の魔法使い」と、男の子が自分の居場所を見つけるストーリーの絵本「うらがわともだち」が大賞に選ばれました。