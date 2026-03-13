馬毛島基地の自衛隊員宿舎建設「ごみ」で中断 馬毛島で自衛隊基地の建設が進む中、地元・西之表市で隊員宿舎の工事が地中のごみで中断している問題で、防衛省が建設現場でごみの埋まっていない範囲を調査しました。 西之表市の馬毛島で自衛隊基地の建設が進む中、防衛省は、馬毛島で勤務する自衛隊員のために97戸分の宿舎の整備を市内に計画しています。 しかし、建設予定地はかつてごみ処理場で、地中から大量の古タイヤなどが