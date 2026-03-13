鶏むね肉といえば「どうしても堅くパサついてしまうもの」とあきらめていませんか？今まで鶏むね肉を柔らかくするためのありとあらゆる方法を紹介してきましたが、このたび、いつもの調味料で、そしてちょっとした切り方・焼き方で劇的に仕上がりが変わる、究極のしっとりメソッドを開発！ひと手間で変わる驚きの柔らかさをぜひ体感して。『鶏胸肉のしっとりしょうが焼き』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉……1枚（約250g）玉ねぎ……