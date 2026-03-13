岡山地方裁判所 暴行と盗撮の罪に問われた岡山市職員の男の裁判で、岡山地方裁判所は13日、罰金50万円の判決を言い渡しました。 暴行と性的姿態等撮影の罪で判決を受けたのは、倉敷市に住む岡山市水道局の職員の男（35）です。 判決によりますと、男は2024年5月、岡山市を走る電車の中で少女の腕をつかんで引っ張る暴行をしました。また6月に停車中の新幹線の中でスマートフォンを使って女性のスカートの中