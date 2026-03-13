WBC公式グッズ日本代表のキャップ 日本時間の14日に行われるWBC・ワールドベースボールクラシックの準々決勝。これに合わせ、高松市に公式グッズが集まりました。 高松市の丸亀町グリーンに期間限定でオープンしたグッズショップです。 日本代表選手の名前が書かれたTシャツや、各国の代表チームのキャップなど約100種類のWBCの公式グッズが並び、備前市出身・山本由伸選手の