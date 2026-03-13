福岡市で、コロナ禍の2022年に開学した医療系大学で13日、1期生が卒業しました。多くの卒業生はこの春から医療従事者となります。 カメラに晴れやかな笑顔を向けているのは、福岡市東区にある令和健康科学大学の卒業生です。看護師や理学療法士などの育成を目的にコロナ禍の2022年に開学した大学で、この日、学位記が授与された1期生156人が初の卒業生となります。 寺坂禮治学長は「誇り高く使命感を持ち、プロとしての道を