１３日の東京株式市場で日経平均株価は続落。朝方に１１００円を超える大幅安となった後は、下落幅が縮小したものの原油価格の高騰が警戒され軟調展開が続いた。 大引けの日経平均株価は前日比６３３円３５銭安の５万３８１９円６１銭。プライム市場の売買高概算は２６億８２４２万株。売買代金概算は７兆６３１４億円となった。値上がり銘柄数は４７３と全体の約２９％、値下がり銘柄数は１０５４、変わらずは６５銘柄だっ