メインシナリオ・・・9日の安値1.3526カナダドル（以後、単位省略）から戻しており、目先の下げが一巡した格好になっている。一目均衡表の雲の中に突入しており、5日の高値1.3716を上抜けば、3日の高値1.3753や雲の上限の1.3767を試す可能性がある。雲の上限の1.3767を上抜くようなら、1月22日の高値1.3845が上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、9日の安値1.3526を割り込めば、11日の安値1.3504や1.3500の節目、1月30