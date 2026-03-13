メインシナリオ…いったん一目均衡表の雲の上に浮上したものの、雲の中に押し戻された。軟調な地合いが継続して、一段と下値を探る展開となりそうだ。その場合の最初のポイントは、一目均衡表の雲の下限の9.469となる。ここ抜けてくると、3月9日の安値9.376、2025年12月25日の安値9.259、2025年12月11日の安値9.167などがターゲットとなりそうだ。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、転換線の9.594、基準線の9.635、一