結成1年、屈指の演奏技術とアクロバットを武器に快進撃を続けるB&ZAI。圧倒的なポテンシャルを持ちながらも「人情と笑いを大切にするナニワのエッセンス」が決定的に足りていない！ 関東出身のB&ZAIがコテコテのナニワカルチャーにどっぷり浸かり、自らの「自分トリセツ」を1.0から2.0へとアップグレードさせていく姿を追う。放送を観た人が、B&ZAIをより深く知り、もっと応援したくなるような、笑いと感