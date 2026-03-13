奈良競輪の「TIPSTAR杯京白梅賞」（F2）が、14日に開幕する。今回はガールズケイリンも開催される。128期の石田春海（27＝大阪）は1月5日の小松島でデビュー初勝利。その後も一般戦とはいえ3勝を挙げた。レース慣れに従って、ようやく力を発揮しているようだ。「それを初日、2日目に出せればいいんですが、緊張してしまって」勝ち上がりでのレースでは、まだ課題は残るが気配上向きであることは確かだ。「今回からフレ