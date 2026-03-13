アメリカのトランプ大統領は、公の場所に姿を見せていないイランの新しい最高指導者モジタバ師について「おそらく生きていると思う」との見解を示しました。モジタバ師は12日に初めての声明を発表しましたが、声明は国営放送で読み上げられる形で放送されモジタバ師は姿を表していません。アメリカメディアは、アメリカとイスラエルの攻撃でモジタバ師が足などを負傷したと伝えていますが、これに関してトランプ大統領は13日放送予