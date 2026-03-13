NPB(日本野球機構)は13日、支配下選手登録を公示。昨季限りで現役引退となった巨人・長野久義さんとヤクルト・川端慎吾さんが支配下選手として登録されました。両者は翌14日に本拠地のオープン戦で引退試合を迎えます。長野さんは、2009年ドラフト1位でホンダから巨人に入団。巨人と広島で計16年間にわたりプレーし、通算1651試合に出場、1512安打、163本塁打をマークしました。現在は巨人の編成本部参与をつとめていますが、今回