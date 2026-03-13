【第29話】 3月13日公開 第29話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は3月13日、大見武士氏によるマンガ「テンガ転生～おねショタエルフと過ごす倫理不要の異世界ライフ～」第29話をCOMIC Y-OURSで公開した。 第29話では、テンガが死の刹那、転生空間へと戻る。そこでマムリアを助けることができないことを知った彼は、元いた日本の、最期の瞬間に送るように頼むのだが……。