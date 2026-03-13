新潟の食文化を広く発信していこうという「新潟ガストロノミーアワード2026」の授賞式が、3月13日に新潟市で開かれました。ガストロノミーとは料理と歴史文化の関係を深く考察する概念で、新潟県では観光の重点方針として、ガストロノミーに力を入れています。2023年から「新潟ガストロノミーアワード」を開催し、歴史文化を料理に表現するガストロノミーを体現し、地域との関わりに積