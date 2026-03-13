3月25日から27日にかけて、日本工学院八王子専門学校（東京都八王子市）の体育館にて、全国の高校男子バスケットボールの強豪が集う「日本工学院Presents KAZU CUP（カズカップ）2026」が開催される。 2012年に初開催され12回目を迎える今大会には、「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」ベスト4の福岡第一高校（福岡県）をはじめ、「令和7年度全国