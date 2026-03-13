オハラがこの日の取引終了後に、２６年１０月期の連結業績予想について、売上高を２８９億円から２９９億円（前期比３．５％増）へ、営業利益を１１億円から１６億円（同１０．８％減）へ、純利益を９億円から１２億円（同３０．７％減）へ上方修正した。光事業において、デジタルカメラ向け製品の特に高単価な川下製品の需要が堅調に推移していることに加えて、第１四半期に固定資産売却益９７００万円を計上したことなどが要因