AI Watch 弊社インプレスは、AIに関連した情報を扱う総合ニュースサイト「AI Watch」を4月に創刊する。3月13日（金）からプレ創刊としてサイトをオープンしている。 AI関連のテクノロジーについて、最新の動向を伝えるニュースメディア。当サイト「デジカメ Watch」も属するデジタル総合ニュースサービスの「Impress Watch」シリーズに新たに加わる。 3月中はプレ創刊となり