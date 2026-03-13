■3月16日～19日の決算発表銘柄(予定)★は注目決算 ● 3月16日―――――――――――― 31銘柄発表予定 ホドルワン [東Ｓ] テラドローン [東Ｇ] ★ アールプラン [東Ｇ] 東海道リート [東Ｒ] マーチャント [東Ｓ] 山岡家 [東Ｓ] いちごホテル [東Ｒ] ＪＭＨＤ [東Ｐ] エニグモ [東Ｐ] ブレインズ