焼肉坂井ホールディングス [東証Ｓ] が3月13日大引け後(16:30)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の期末一括配当は0.5円(前期は0.5円)実施する方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策と位置付け、将来の事業拡大に備え、内部留保による企業体質の強化を図りながら、安定した配当を維持していくことを基本方針としております。20