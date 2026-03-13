メディアリンクス [東証Ｓ] が3月13日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の3300万円の赤字→8億5000万円の赤字(前期は5億6200万円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の3億2400万円の黒字→4億9300万円の赤字(前年同期は1億0500万円の赤字)に減額し、一転し